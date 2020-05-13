2020-05-13T12:16:05+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области на 13 мая 2020 года составило 78 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Брянской области на 13 мая 2020 года
Мария Дедкова
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По данным оперативного штаба, официальное число заразившихся COVID-19 с начала эпидемии составило 1826 инфицированных.По данным оперативного штаба, официальное число заразившихся COVID-19 с начала эпидемии составило 1826 инфицированных.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области на 13 мая 2020 года составило 670 человек. Всего за сутки больницы покинули 78 пациентов. Все они теперь здоровы, их состояние врачи оценивают как стабильное.

По данным оперативного штаба, официальное число заразившихся COVID-19 с начала эпидемии составило 1826 инфицированных.

За все время эпидемии медики сделали более 24 145 на выявление вируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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