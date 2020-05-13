Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области на 13 мая 2020 года составило 78 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области на 13 мая 2020 года составило 670 человек. Всего за сутки больницы покинули 78 пациентов. Все они теперь здоровы, их состояние врачи оценивают как стабильное.

По данным оперативного штаба, официальное число заразившихся COVID-19 с начала эпидемии составило 1826 инфицированных.

За все время эпидемии медики сделали более 24 145 на выявление вируса.

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