Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 13 мая 2020 достигло 1826
Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 13 мая 2020 года достигло 1826 человек. За день это число увеличилось на 73 человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.
Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Брянске (874, +41), Сельцо (150, +0), Дятьковском районе(170, +4), Брянском районе (100, +1), Карачевском районе (89,+9). Больше всего новых случаев выявили в Жуковском районе - 13.
Благополучно излечились от COVID-19 670 , за минувшие сутки их число увеличилось на 78.
Жертвами коронавируса за все время эпидемии стали 30 человек.
Число проведенных исследований составило 24 145.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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