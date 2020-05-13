2020-05-13T11:43:22+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 13 мая 2020 достигло 1826

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Брянской области на 13 мая 2020 года
Мария Дедкова
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Больше всего новых случаев выявили в Жуковском районе - 13.Больше всего новых случаев выявили в Жуковском районе - 13.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 13 мая 2020 года достигло 1826 человек. За день это число увеличилось на 73 человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Брянске (874, +41), Сельцо (150, +0), Дятьковском районе(170, +4), Брянском районе (100, +1), Карачевском районе (89,+9). Больше всего новых случаев выявили в Жуковском районе - 13.

Благополучно излечились от COVID-19 670 , за минувшие сутки их число увеличилось на 78.

Жертвами коронавируса за все время эпидемии стали 30 человек.

Число проведенных исследований составило 24 145.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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