Карта и статистика распространения коронавируса в Брянской области за неделю с 7 по 14 мая
Мы составили карту распространения и приводим статистику распространения коронавируса в Брянской области за неделю с 7 по 14 мая. Количество больных продолжает увеличиваться. На 14 мая в регионе зарегистрировали 1908 случаев заражения. За неделю диагноз подтвердили у 466 человек. Число заболевших выросло почти на четверть.
В два раза выросло число смертей от нового вируса - с 14 до 30 человек. И в два раза увеличилось количество выздоровевших пациентов - с 379 до 759.
Число случаев COVID-19 в Брянской области:
— Брянск - 914 (+221)
— Сельцо - 150 (+20)
— Дятьковский район - 126 (+35)
— Брянский район - 105 (+22)
— Карачевский район - 90 (+20)
— Фокино - 47 (+14)
— Унечский район - 43 (+7)
— Стародубский район - 42 (+7)
— Жуковский район - 41 (+25)
— Брасовский район - 34 (+6)
— Трубчевский район - 29 (+3)
— Клинцы - 29 (+13)
— Комаричский район - 27 (+9)
— Мглинский район - 23 (+5)
— Клетнянский район - 20 (+5)
— Климовский район - 18 (+2)
— Погарский район - 16 (+3)
— Суражский район - 16 (+11)
— Почепский район - 16 (+6)
— Севский район - 15 (+3)
— Дубровский район - 14
— Суземский район - 14 (+2)
— Навлинский район - 13 (+5)
— Новозыбков - 12 (+2)
— Красногорский район - 12 (+6)
— Клинцовский район - 11 (+2)
— Рогнединский район - 10 (+6)
— Выгоничский район - 10 (+2)
— Злынковский район - 5 (+1)
— Жирятинский район - 3 (+1)
— Гордеевский - 3 (+2).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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