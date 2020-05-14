2020-05-14T13:50:49+03:00
Общество

Карта и статистика распространения коронавируса в Брянской области за неделю с 7 по 14 мая

Мы приводим карту и статистику распространения коронавируса в Брянской области за неделю с 7 пол 14 мая
Марина АНТОНОВА
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Фото: региональный штаб по коронавиурсу.Фото: региональный штаб по коронавиурсу.
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Мы составили карту распространения и приводим статистику распространения коронавируса в Брянской области за неделю с 7 по 14 мая. Количество больных продолжает увеличиваться. На 14 мая в регионе зарегистрировали 1908 случаев заражения. За неделю диагноз подтвердили у 466 человек. Число заболевших выросло почти на четверть.

В два раза выросло число смертей от нового вируса - с 14 до 30 человек. И в два раза увеличилось количество выздоровевших пациентов - с 379 до 759.

Число случаев COVID-19 в Брянской области:

Брянск - 914 (+221)

— Сельцо - 150 (+20)

— Дятьковский район - 126 (+35)

— Брянский район - 105 (+22)

— Карачевский район - 90 (+20)

Фокино - 47 (+14)

— Унечский район - 43 (+7)

— Стародубский район - 42 (+7)

— Жуковский район - 41 (+25)

— Брасовский район - 34 (+6)

— Трубчевский район - 29 (+3)

Клинцы - 29 (+13)

— Комаричский район - 27 (+9)

— Мглинский район - 23 (+5)

— Клетнянский район - 20 (+5)

— Климовский район - 18 (+2)

— Погарский район - 16 (+3)

— Суражский район - 16 (+11)

— Почепский район - 16 (+6)

— Севский район - 15 (+3)

— Дубровский район - 14

— Суземский район - 14 (+2)

— Навлинский район - 13 (+5)

Новозыбков - 12 (+2)

— Красногорский район - 12 (+6)

— Клинцовский район - 11 (+2)

— Рогнединский район - 10 (+6)

— Выгоничский район - 10 (+2)

— Злынковский район - 5 (+1)

— Жирятинский район - 3 (+1)

— Гордеевский - 3 (+2).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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