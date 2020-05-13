2020-05-13T13:07:09+03:00
Ростелеком

Видеосервис Wink покажет онлайн-концерт Сергея Лазарева

Он пройдет 15 мая
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: ПАО "Ростелеком".Фото: ПАО "Ростелеком".
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15 мая в рамках проекта WinkLive Сергей Лазарев даст большой онлайн-концерт. Поклонники услышат как проверенные временем хиты певца, так и свежие композиции.

Сергей Лазарев один из самых популярных певцов страны. Миллионы поклонников любят его творчество за лиричность песен, динамичность и высочайшее качество исполнения, музыки и аранжировок — на уровне лучших образцов мировой эстрады.

Певец — дважды бронзовый призер международного конкурса «Евровидение» (2016, 2019), многократный лауреат премий «Золотой граммофон», десятикратный обладатель национальной премии «МУЗ ТВ», трехкратный обладатель премии «RU TV», призер премии MTV Russia Music Awards и множества других наград.

«Я очень скучаю по встречам со зрителями, по атмосфере живых концертов, когда идет мощный обмен энергетикой. К сожалению, на самом интересном месте пришлось приостановить большие гастроли шоу “N-Tour”. Но сейчас как никогда важно оставаться дома. Не будем скучать и унывать — встретимся на онлайн-концерте. Делитесь своими эмоциями в социальных сетях, так я буду чувствовать за камерой ваше живое присутствие. Присоединяйтесь — пойте и танцуйте всей семьей!» — призвал Сергей Лазарев в преддверии онлайн-мероприятия.

Концерт Сергея Лазарева пройдёт в прямом эфире на телеканале «Всё ТВ» видеосервиса Wink 15 мая, начало в 20:00 часов.

Во время концерта Сергей Лазарев обязательно ответит на вопросы телезрителей. Задать их можно в официальном аккаунте «Ростелекома» в Instagram в комментариях к анонсу концерта. Самые интересные вопросы прозвучат во время прямой трансляции.

Концерт Сергея Лазарева будет доступен в прямом эфире на телеканале «Всё ТВ» видеосервиса Wink бесплатно и без регистрации. Позднее будет доступна запись выступления. Wink — цифровой видеосервис, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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