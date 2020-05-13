Число умерших от коронавируса в Брянской области 13 мая 2020 года составило 30 человек

Число умерших от коронавируса в Брянской области на 13 мая 2020 года составило 30 человек. За сутки подтвердили одну смерть от COVID-19, сообщают в оперативном штабе.

Общее количество заболевших в регионе 1826 человек. За сутки заразились 73 брянца. А вот выздоровели за последний день 78 пациентов. Диагноз "коронавирус" у них сняли.

За день до этого смерть от коронавируса подтвердили сразу у семи пациентов. В регионе установили рекорд по количеству смертей. 13 мая такой же рекорд установлен по числу выздоровевших.

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