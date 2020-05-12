Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 12 мая 2020 года
В Брянской области обновили карту и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 12 мая 2020 года.
Коронавирус в регионе подтвердили у 1753 человек. За сутки заболели еще 75 жителя области. Коронавирусом охвачены 5 городов и все 26 районов области.
Число случаев COVID-19 в Брянской области:
— Брянск – 833 (+21)
— Сельцо – 150
— Дятьковский район – 113 (+3)
— Брянский район – 99 (+7)
— Карачевский район – 80
— Унечский район - 39 (+2)
— Фокино – 47(+12)
— Стародубский район - 40 (+3)
— Брасовский район - 33(+4)
— Трубчевский район - 29 (+3)
— Комаричский район – 25
— Клинцы – 25 (+1)
— Жуковский район – 26 (+2)
— Клетнянский район – 20
— Климовский район - 18
— Мглинский район - 18
— Погарский район - 16
— Суражский район - 16 (+10)
— Дубровский район - 14
— Севский район – 14
— Суземский район - 13
— Почепский район - 14 (+3)
— Клинцовский район – 11
— Навлинский район – 11 (+2)
— Новозыбков – 10
— Рогнединский район – 10
— Выгоничский район – 10 (+1)
— Красногорский район – 9
— Злынковский район - 5
— Жирятинский район - 3
— Гордеевский - 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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