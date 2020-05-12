Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 12 мая 2020 года

В Брянской области обновили карту и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 12 мая 2020 года.

Коронавирус в регионе подтвердили у 1753 человек. За сутки заболели еще 75 жителя области. Коронавирусом охвачены 5 городов и все 26 районов области.

Число случаев COVID-19 в Брянской области:

— Брянск – 833 (+21)

— Сельцо – 150

— Дятьковский район – 113 (+3)

— Брянский район – 99 (+7)

— Карачевский район – 80

— Унечский район - 39 (+2)

— Фокино – 47(+12)

— Стародубский район - 40 (+3)

— Брасовский район - 33(+4)

— Трубчевский район - 29 (+3)

— Комаричский район – 25

— Клинцы – 25 (+1)

— Жуковский район – 26 (+2)

— Клетнянский район – 20

— Климовский район - 18

— Мглинский район - 18

— Погарский район - 16

— Суражский район - 16 (+10)

— Дубровский район - 14

— Севский район – 14

— Суземский район - 13

— Почепский район - 14 (+3)

— Клинцовский район – 11

— Навлинский район – 11 (+2)

— Новозыбков – 10

— Рогнединский район – 10

— Выгоничский район – 10 (+1)

— Красногорский район – 9

— Злынковский район - 5

— Жирятинский район - 3

— Гордеевский - 1.

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