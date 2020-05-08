Коллектив БМЗ присоединился к посвящённым Дню Победы акциям

Коллектив Брянского машиностроительного завода (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») накануне празднования 75-летия Великой Победы присоединился к акциям общероссийского масштаба, в том числе проводимым в режиме онлайн.

В этом году угроза коронавирусной инфекции не позволяет заводчанам по многолетней традиции собраться 9 Мая на торжественный митинг, обнять ветеранов, возложить цветы к братским могилам на улице Почтовой, пройти в составе Бессмертного полка по улицам города. Но портреты родных брянских машиностроителей появятся в рядах Бессмертного полка, который в этом году пройдет в новом формате. Работники БМЗ также приняли участие в организованном компанией Трансмашхолдинг, в состав которой входит завод, онлайн-проекте «Книга памяти ТМХ».

А накануне Дня Победы на БМЗ состоялась акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры из молодёжного совета предприятия раздавали символ гордости и памяти пришедшим на работу заводчанам с соблюдением всех необходимых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Накануне праздника молодые машиностроители также с соблюдением всех мер безопасности навестили фронтовиков и ветеранов труда, которые после войны помогали восстанавливать завод. От имени администрации завода и профсоюзного комитета молодёжь поздравила ветеранов с праздником, поблагодарила за их подвиги в военное и мирное время, пожелала крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Добровольцы передали бывшим сотрудникам Брянского машиностроительного завода подарки и памятные письма-треугольники. Воевавшие заводчане также получили единовременную выплату от предприятия.