2020-05-08T16:43:28+03:00
Общество

В Брянской области режим всеобщей самоизоляции продлили до 31 мая

Однако работу разрешили еще части предприятий
Мария Дедкова
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Это значит, что действующие ограничения продолжат действовать.Это значит, что действующие ограничения продолжат действовать.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области продлили режим всеобщей самоизоляции до 31 мая. Постановление об этом подписал глава региона Александр Богомаз.

Это значит, что действующие ограничения продолжат действовать. Останутся закрытыми рестораны, кафе, кинотеатры, другие увеселительные заведения, а также спа-салоны, салоны красоты. Тем временем, на работу разрешили выйти парикмахерам. В салоне должен работать только один мастер по предварительной записи.

Пропуска будут действовать по-прежнему.

Кроме того, сохраняется и масочный режим. К слову, в Брянской области вновь расширили список работающих предприятий во время режима самоизоляции. В перечень добавили 11 видов организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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