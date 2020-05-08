2020-05-08T11:57:50+03:00
Ростелеком

«Музыка мира» в видеосервисе Wink — более 100 музыкантов в режиме изоляции исполнят Ленинградскую симфонию Шостаковича

8 мая 2020 года в 15:00 по московскому времени начнется уникальное музыкальное диджитал-событие
Мария Иванова
Поделиться:
Музыканты международного оркестра Baltic Sea Philharmonic прямо из квартир исполнят свои партии Симфонии № 7Музыканты международного оркестра Baltic Sea Philharmonic прямо из квартир исполнят свои партии Симфонии № 7
Изменить размер текста:

8 мая 2020 года в 15:00 по московскому времени начнется уникальное музыкальное диджитал-событие — в рамках проекта «Музыка мира» 108 музыкантов оркестра Baltic Sea Philharmonic из 15 стран, под управлением всемирно известного дирижера Кристьяна Ярви, представят «Симфонию № 7» Дмитрия Шостаковича. Премьера состоится в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе. Единственным онлайн-кинотеатром, в котором будет доступна прямая трансляция события, станет Wink компании «Ростелеком».

Музыканты международного оркестра Baltic Sea Philharmonic прямо из квартир исполнят свои партии Симфонии № 7 до мажор (соч. 60), а Кристьян Ярви сведет их в уникальный симфонический онлайн-микс. Гостями проекта станут культурные и общественные деятели, врачи и спортсмены из разных стран: актриса Елизавета Боярская, актер Дмитрий Певцов, актриса Джейн Биркин (Франция), тележурналист Екатерина Андреева, певец Аль Бано (Италия), музыкальная группа «Баккара» (Испания), кардиохирург Леонид Стерник (Израиль), легенды мирового спорта Евгений Ловчев и Владимир Ткаченко и другие.

Проект «Музыка мира» реализует фонд культурных и образовательных программ «Открытое море», который получил поддержку Фонда президентских грантов.

Уникальный онлайн-проект будет доступен в Wink на телеканале «Всё ТВ» бесплатно и без регистрации. Также позднее будет доступна запись концерта.

Симфония № 7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича — одно из важнейших произведений композитора, созданное в основном в блокадном Ленинграде в 1941 году (закончено в Куйбышеве). Премьера симфонии в осажденном Ленинграде состоялась 9 августа 1942 года и имела важнейшее символическое значение. Исполнял симфонию Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета под руководством Карла Элиасберга. Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сергей Калашников: В Брянской области нет дефицита защитных масок
В Брянской области еще раз расширили список работающих предприятий
Брянским парикмахерам разрешили работать
ВТБ в Брянской области выдал бизнесу 130 млн рублей на выплату зарплаты
В Брянске накануне 9 Мая возложили цветы к Вечному огню
В брянские аптеки завезли 2 миллиона защитных масок
9 мая в Брянской области ожидают заморозки
В Брянской области осудили двух нарушителей границы из Украины
Брянской области в этом году угрожает засуха
В Брянске перенесли время фейерверка на День Победы
В Брянске коронавирусом заболели еще 43 человека
Застрявшая на Гоа брянская семья планирует обратиться к губернатору
В Новозыбкове на карантин закрыли наркологическое отделение больницы
В Брянской области выявили еще 72 новых случая коронавируса
В Брянской области еще три женщины умерли от коронавируса
Пришел май – о чистоте и безопасности не забывай!
В Климове водитель без прав протаранил дерево: пострадали двое