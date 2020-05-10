Коронавирус в Брянской области, последние новости на 9 мая 2020 года: выздоровели почти 30% всех COVID-пациентов

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Брянской области на 9 мая 2020 года, самые важные события

В Брянской области уже 450 человек (или 29,2% от общего числа) выздоровели от коронавируса. Это восьмой показатель по России. Непосредственно за последние сутки диагноз "COVID-19" сняли с 33 пациентов. Их контрольные тесты оказались отрицательными.

Всех случаев COVID-19 в регионе теперь 1537. Накануне подтвердили 23 новых. Из них шесть пришлись на областной центр. В итоге общее число заболевших в Брянске составило 742 человек. Также в "лидерах" Сельцо и Дятьковский район, где 131 и по 97 случаев соответственно.

В Брянской области не осталось муниципальных образований, где нет коронавирусных пациентов. Последней "чистой" зоной являлся Гордеевский район. Однако уже и там есть один заболевший.

По последним данным, с начала пандемии брянцам сделали 20680 тестов на коронавирус. Положительным оказывался примерно каждый тринадцатый (7,4% от всех проб). Накануне провели 788 аналогичных исследований.

За сутки в регионе не фиксировались новые смерти среди больных коронавирусом. Их, по-прежнему, 17.

Празднование Дня Победы на Брянщине организовали преимущественно в онлайн формате. Массовых мероприятий с большим скоплением людей не было. Единственное, представители власти и депутаты посетили воинские мемориалы. Они возложили цветы и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. При этом все участники церемоний были в масках и соблюдали безопасную дистанцию в 1,5-2 метра.

Из-за коронавируса брянских ветеранов в этом году поздравители особенным образом. Творческие коллективы и волонтеры исполнили песни военных лет у их домов. За мини-концертом фронтовики наблюдали из окон.

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