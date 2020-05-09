Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 9 мая 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 9 мая 2020 года.
Так, число пациентов с «COVID-19» в регионе достигло 1537 человек. За сутки подтвердили 23 новых случая коронавируса. Коронавирусом охвачены 5 городов и все 26 районов.
Число случаев COVID-19 в Брянской области:
— Брянск - 742 (+6)
— Сельцо - 131
— Дятьковский район - 97
— Брянский район - 87 (+1)
— Карачевский район - 76 (+3)
— Унечский район - 37
— Стародубский район - 37
— Фокино - 34
— Брасовский район - 29
— Трубчевский район - 26
— Клинцы - 23 (+5)
— Комаричский район - 19
— Мглинский район - 18
— Жуковский район - 18
— Клетнянский район - 18
— Климовский район - 18 (+2)
— Погарский район - 16 (+3)
— Дубровский район - 14
— Суземский район - 13
— Севский район - 13
— Почепский район - 11
— Новозыбков - 10
— Клинцовский район - 9
— Выгоничский район - 8
— Навлинский район - 8
— Красногорский район - 6
— Суражский район - 5
— Злынковский район - 5 (+1)
— Рогнединский район - 5 (+1)
— Жирятинский район - 3 (+1)
— Гордеевский - 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU