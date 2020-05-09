2020-05-09T12:59:36+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 9 мая 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику коронавируса в Брянской области на 9 мая 2020 года
Анна ЛЕВКИНА
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"Чистых"от коронавируса муниципальных образований не осталось."Чистых"от коронавируса муниципальных образований не осталось.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 9 мая 2020 года.

Так, число пациентов с «COVID-19» в регионе достигло 1537 человек. За сутки подтвердили 23 новых случая коронавируса. Коронавирусом охвачены 5 городов и все 26 районов.

Число случаев COVID-19 в Брянской области:

Брянск - 742 (+6)

— Сельцо - 131

— Дятьковский район - 97

— Брянский район - 87 (+1)

— Карачевский район - 76 (+3)

— Унечский район - 37

— Стародубский район - 37

Фокино - 34

— Брасовский район - 29

— Трубчевский район - 26

Клинцы - 23 (+5)

— Комаричский район - 19

— Мглинский район - 18

— Жуковский район - 18

— Клетнянский район - 18

— Климовский район - 18 (+2)

— Погарский район - 16 (+3)

— Дубровский район - 14

— Суземский район - 13

— Севский район - 13

— Почепский район - 11

Новозыбков - 10

— Клинцовский район - 9

— Выгоничский район - 8

— Навлинский район - 8

— Красногорский район - 6

— Суражский район - 5

— Злынковский район - 5 (+1)

— Рогнединский район - 5 (+1)

— Жирятинский район - 3 (+1)

— Гордеевский - 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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