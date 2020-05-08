2020-05-08T10:43:24+03:00
Общество

Онлайн-акция Бессмертный полк в Брянске 2020: программа, расписание, участники

Онлайн-акция Бессмертный полк в Брянске 2020 пройдет в формате трансляции
Мария Дедкова
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Бессмертный полк 2020 в Брянске пройдет онлайн.Бессмертный полк 2020 в Брянске пройдет онлайн.Фото: Ольга УМАРОВА
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Из-за эпидемии коронавируса многие торжества, посвященные 9 Мая, пришлось перенесли в интернет.

Это касается и акции Бессмертный полк в Брянске. Мероприятие состоится в онлайн-формате.

Все желающие смогут поучаствовать в ней двумя способами: рассказать о своем родственнике-ветеране в соцсетях или загрузить информацию о нем на сайт акции.

В соцсетях под фотографией и историей родственника нужно указать хэштеги #БессмертныйПолкОнлайн #БессмертныйПолкБрянск #БессмертныйПолкБрянская область #БессмертныйПолкРоссии.

Также можно зарегистрироваться на из сайте Бессмертного полка. Здесь нужно загрузить фотографию ветерана.Также необходимо будет заполнить информацию о нем.

Все снимки будут оформлены в виде видеоряда. Его будут транслировать федеральные каналы, соцсети и онлайн кинотеатры, а также сайт акции «Бессмертный полк России». Старт онлайн-акции Бессмертный полк в Брянске 2020 намечен на 11.00 9 мая. Программу мероприятий на 9 мая 2020 в Брянске, читайте тут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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