2020-05-07T22:50:57+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 8 мая 2020 года: первые ограничения могут снять с 12 мая

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 8 мая 2020 года
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: оперативный штаб Брянской области.Фото: оперативный штаб Брянской области.
Изменить размер текста:

В Брянской области на 8 мая число заболевших коронавирусом составляет 1442 человека. За сутки прирост составил 75 человек. Число выздоровевших - 379 человек, не смогли спасти 14 пациентов. С начала эпидемии выполнили 19101 теста на коронавирус. За сутки проводят около 700 исследований.

С 12 мая могут снять первые ограничения. По словам главы региона, суточный прирост заболевших составляет 7-8 процентов. Если так пойдет и дальше, с 12 мая могут открыть магазины площадью не больше 100 квадратных метров, которые торгуют, например, одеждой. Это то, без чего многие из нас могли обойтись на время самоизоляции.

Брянская область запаслась койками в больницах. Уже принимают пациентов больницы на полторы тысячи мест, готовятся открыться в ближайшее время еще 1000 мест. И 500 мест оставят в резерве, на всякий случай. Кстати, больницы переоборудовали каким-то образом без торгов и без бюджетных денег. Как сказал губернатор, "по зову сердца" строительных подрядчиков.

Со вчерашнего дня все муниципальные образования Брянской области охвачены коронавирусом. Последним "сдался" под напором эпидемии Гордеевский район.

В брянские суды стали поступать сотни дел за нарушение самоизоляции. Под статью административного кодекса попали даже проститутки с сутенером, которые оказывали сексуальные услуги в сауне Бежицкого района Брянска. Кроме наказания за занятие проституцией, их ждет штраф на нарушение режима самоизоляции.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Доренко знал, как жить долго. Но не хотел жить без блеска
С Сергеем Доренко, год со смерти которого мы с печалью отметим (у знаменитого журналиста разорвалось сердце, когда он мчался по Москве на мотоцикле 9 мая 2019-го), мне довелось проработать пять лет. И это были интересные годы
«Перед глазами темнело от высокой температуры, но я все равно шла к пациентам»: 10 историй медиков, умерших из-за коронавируса
«Комсомолка» рассказывает о тех, кто до последнего боролся за человеческие жизни и о том, как развивалась смертельная болезнь у них самих
Хакеры сорвали zoom-конференцию «Неотъемлемая победа. Надо ли защищать историческую правду?»
Опрошенные Экспертным институтом социальных исследований эксперты считают, что вслед за внесением поправок в Конституцию России необходимо более активно отстаивать роль страны в борьбе с фашизмом
День памятников и исторических мест 2021: история и традиции международного праздника
«КП» рассказывает о Дне памятников и исторических мест — празднике, который призывает всех неравнодушных обратить внимание на необходимость сохранения уникальной культуры народов мира
Новости 24
В брянских магазинах проверили соблюдение масочного режима
В Брянске нарисовали граффити к 9 Мая на трансформаторной подстанции
Центр коррекции слуха и речи "Четкий слух " предлагает скидку на покупку слуховых аппаратов!
В Дятькове до смерти забили 38-летнего спортсмена
Брянцы обсуждают масочный режим
Руководитель брянской фабрики получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Брянского чиновника Алексея Колесникова оставили под подпиской о невыезде
Брянцам показали "грязную" зону коронавирусного госпиталя в больнице №2
ВТБ запускает новую кредитную «Карту возможностей»
В Брянске дети-инвалиды остались без лекарств
Жительница Брянска получила штраф за удаленные на работе письма
ВТБ совместно с Еврейским музеем и центром толерантности открывает онлайн-платформу к 75-летию со Дня Победы
Житель Дятькова заплатит штраф из-за попытки за взятку получить водительские права
22-летнего брянца будут судить за жесткое нападение у кафе
Борис Пайкин предлагает простить нарушителей ПДД и налогового кодекса
Полсотни брянских проституток и одного сутенера поймали на нарушении самоизоляции
После 12 мая в Брянской области могут открыть магазины меньше 100 квадратных метров
В Брянской области 19 медучреждений перепрофилировали из-за коронавируса без торгов