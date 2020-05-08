Коронавирус в Брянской области, последние новости на 8 мая 2020 года: первые ограничения могут снять с 12 мая

В Брянской области на 8 мая число заболевших коронавирусом составляет 1442 человека. За сутки прирост составил 75 человек. Число выздоровевших - 379 человек, не смогли спасти 14 пациентов. С начала эпидемии выполнили 19101 теста на коронавирус. За сутки проводят около 700 исследований.

С 12 мая могут снять первые ограничения. По словам главы региона, суточный прирост заболевших составляет 7-8 процентов. Если так пойдет и дальше, с 12 мая могут открыть магазины площадью не больше 100 квадратных метров, которые торгуют, например, одеждой. Это то, без чего многие из нас могли обойтись на время самоизоляции.

Брянская область запаслась койками в больницах. Уже принимают пациентов больницы на полторы тысячи мест, готовятся открыться в ближайшее время еще 1000 мест. И 500 мест оставят в резерве, на всякий случай. Кстати, больницы переоборудовали каким-то образом без торгов и без бюджетных денег. Как сказал губернатор, "по зову сердца" строительных подрядчиков.

Со вчерашнего дня все муниципальные образования Брянской области охвачены коронавирусом. Последним "сдался" под напором эпидемии Гордеевский район.

В брянские суды стали поступать сотни дел за нарушение самоизоляции. Под статью административного кодекса попали даже проститутки с сутенером, которые оказывали сексуальные услуги в сауне Бежицкого района Брянска. Кроме наказания за занятие проституцией, их ждет штраф на нарушение режима самоизоляции.

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