2020-05-07T15:54:59+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» приглашает пройти онлайн-квест ко Дню Победы «Дороги памяти»

День Победы – один из самых важных праздников для всех россиян
Мария Иванова
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Победителями станут те, кто быстрее всех справится со всеми заданиями. Они получат ценные призы от «Ростелекома».Победителями станут те, кто быстрее всех справится со всеми заданиями. Они получат ценные призы от «Ростелекома».
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День Победы – один из самых важных праздников для всех россиян, поэтому даже самоизоляция – не повод его забывать. «Ростелеком» приглашает принять участие в масштабном онлайн-квесте «Дороги памяти», посвященном истории Великой Отечественной войны.

У всех участников интерактивной игры появится возможность поездить по России, не выходя из дома, и узнать немного больше о событиях 75-летней давности. Для этого понадобится только интернет и Яндекс.Карты.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В каждом регионе, каждом городе по-своему хранится память о подвигах советского народа в годы Великой отечественной войны. У каждого – свои герои, памятники, книги и музеи. Мы же решили в рамках квеста «Дороги памяти» познакомить с этими страницами истории всех участников и немного больше рассказать о том, какой вклад в общую победу внесли связисты».

Звание Героя Советского Союза получили в годы войны 303 военных связиста, 133 воина стали полными кавалерами солдатского ордена Славы, тысячи военных связистов и 645 частей войск связи были награждены орденами. Некоторые герои-связисты прошли через страшные испытания в застенках гестапо и предпочли умереть, но не изменить Родине, не нарушить клятвы. Плечом к плечу с мужчинами самоотверженно выполняли свой долг перед Родиной и женщины-связистки, 14 из них удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 12 — посмертно.

Военные связисты не только обеспечивали армию связью, соединяли между собой тыл и фронт, устраняли повреждения в пылу сражений, передавали указания командования к месту боя. Они телеграфировали и шифровали поручения, разгадывали фашистские шифры, чтобы поразить врага в самое сердце и как можно быстрее победить.

Владимир Скриплев, автор онлайн-квеста:

«Мы давно хотели сделать не просто интересный, но и полезный проект. Надеюсь, эти задачи удалось воплотить в онлайн-квесте вместе с "Ростелекомом". Пока писали игру и сами для себя открыли много нового. Так что хочется, чтобы и другие с пользой и удовольствием провели время на "Дорогах памяти"».

Участникам игры «Ростелеком» на несколько часов предлагает стать связистами и столкнуться с непростыми задачами конспирации, шифрования и дешифровки, выполнения поручений командования. Игрокам предстоит узнать о событиях 40-х годов, разгадать загадки и ребусы, побывать в разных городах и точках нашей планеты и посетить множество достопримечательностей. Кстати, играть можно как в одиночку, так и большой компанией-командой.

Победителями станут те, кто быстрее всех справится со всеми заданиями. Они получат ценные призы от «Ростелекома». Для того, чтобы стать участниками онлайн-квеста, необходимо зарегистрироваться на платформе http://kursk.en.cx/. Принять участие в интерактивной игре могут жители любой точки нашей страны. Квест можно пройти в любое время и в любой день до 31 мая 2020 года. Доступ откроется 9 мая в 18:00.

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