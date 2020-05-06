2020-05-05T22:53:29+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 6 мая 2020 года: на родину вернулись брянцы из США

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 6 мая 2020 года
Мария Дедкова
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За время эпидемии от коронавируса вылечились 313 человека, умерли - 14.За время эпидемии от коронавируса вылечились 313 человека, умерли - 14.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области на 1.00 6 мая 2020 года число заболевших достигло 1287 человек. За сутки диагноз подтвердился у 37 человек. За время эпидемии от коронавируса вылечились 313 человека, умерли - 14.

В Брянск из Таиланда вернулись 8 туристов. За границей граждане застряли из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

К слову, очередную партию наших земляков привезли из США. Они вернулись домой на специальном автобусе, который прислали в московский аэропорт. После приезда им выдали предписания о соблюдении режима самоизоляции.

В Брянске несмотря на эпидемию продолжают готовиться ко Дню Победы. Город украшают праздничными инсталляциями. Стало известно, что фейерверк пройдет на Кургане Бессмертия, но состоится он без зрителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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