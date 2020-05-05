2020-05-05T14:43:44+03:00
Общество

Число умерших из-за коронавируса в Брянской области на 5 мая 2020 года возросло до 14 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Брянской области на 5 мая 2020 года
Мария Дедкова
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С начала выявления заболевания в Брянской области общее число заражений достигло 1287 человек, за сутки врачи выявили коронавирус у 37 человек.С начала выявления заболевания в Брянской области общее число заражений достигло 1287 человек, за сутки врачи выявили коронавирус у 37 человек.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Число умерших из-за коронавируса в Брянской области на 5 мая 2020 года возросло до 14 человек. 4 мая скончались еще два пациента с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Ими стали 56-летняя женщина и 79-летний мужчина.

С начала выявления заболевания в Брянской области общее число заражений достигло 1287 человек, за сутки врачи выявили коронавирус у 37 человек.

На данный момент наибольшее число инфицированных приходится на Брянск. Там, врачи по анализам диагностировали инфекцию у 626 человек.

Напомним, что в стране продлили режим самоизоляции, введенный из-за угрозы распространения болезни, до 11 мая 2020 года включительно. Граждан призывают оставаться дома, а в случае недомогания немедленно вызвать врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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