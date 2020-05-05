2020-05-05T13:29:40+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 5 мая 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику коронавируса в Брянской области на 5 мая 2020 года
Мария Дедкова
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Фото:департамент здравоохранения Брянской областиФото:департамент здравоохранения Брянской области
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В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 5 мая 2020 года.

В регионе число заболевших достигло 1287 человек. Коронавирусом охвачены 5 городов и 24 района области. "Чистых" территорий по-прежнему две: Суражский и Гордеевский районы.

За последние 24 часа диагноз COVID-19 подтвердили у 37 человек, сообщили в оперштабе. Вот как распределились новые случаи:

Брянск – 626 (+15)

— Сельцо - 126 (+4)

— Дятьковский район - 84 (+9)

— Брянский район - 75 (+3)

— Карачевский район - 58 (+1)

— Унечский район – 34

— Стародубский район – 34

— Брасовский район - 27 (+1)

Фокино – 24

— Трубчевский район - 18

— Комаричский район - 18 (+1)

Клинцы - 15

— Клетнянский район - 14

— Дубровский район - 14

— Климовский район - 13

— Погарский район - 12

— Жуковский район – 12

— Суземский район - 12 (+1)

— Мглинский район - 10

— Севский район - 9

— Выгоничский район - 8

— Почепский район - 8

— Клинцовский район - 8

Новозыбков – 7

— Навлинский район - 7 (+1)

— Красногорский район - 5 (+1)

— Злынковский район - 4

— Рогнединский район – 3

— Жирятинский район – 2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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