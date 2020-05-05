Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 5 мая 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 5 мая 2020 года.
В регионе число заболевших достигло 1287 человек. Коронавирусом охвачены 5 городов и 24 района области. "Чистых" территорий по-прежнему две: Суражский и Гордеевский районы.
За последние 24 часа диагноз COVID-19 подтвердили у 37 человек, сообщили в оперштабе. Вот как распределились новые случаи:
— Брянск – 626 (+15)
— Сельцо - 126 (+4)
— Дятьковский район - 84 (+9)
— Брянский район - 75 (+3)
— Карачевский район - 58 (+1)
— Унечский район – 34
— Стародубский район – 34
— Брасовский район - 27 (+1)
— Фокино – 24
— Трубчевский район - 18
— Комаричский район - 18 (+1)
— Клинцы - 15
— Клетнянский район - 14
— Дубровский район - 14
— Климовский район - 13
— Погарский район - 12
— Жуковский район – 12
— Суземский район - 12 (+1)
— Мглинский район - 10
— Севский район - 9
— Выгоничский район - 8
— Почепский район - 8
— Клинцовский район - 8
— Новозыбков – 7
— Навлинский район - 7 (+1)
— Красногорский район - 5 (+1)
— Злынковский район - 4
— Рогнединский район – 3
— Жирятинский район – 2.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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