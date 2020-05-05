2020-05-05T13:33:01+03:00
Общество

Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянской области на 5 мая 2020 года: заразились 37 человек

Мы собрали последние новости о новых случаях заболевания коронавирусом в Брянской области на 5 мая 2020 года
Мария Дедкова
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С начала эпидемии успешно вылечились 313 человек, в том числе за минувшие сутки - 20.С начала эпидемии успешно вылечились 313 человек, в том числе за минувшие сутки - 20.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным оперштаба на 5 мая 2020 года, за сутки в Брянской области положительные тесты на коронавирусную инфекцию сдали еще 37 человек. Теперь общее число заболевших - 1287.

За последние 24 часов специалисты провели 647 тестов.

Среди муниципалитетов самое большое количеством выявленных зараженных в Брянске (+15), Сельцо (+4) и Дятьковском районе (+9).

За сутки скончались еще двое брянцев. Это 56-летняя женщина и 79-летний мужчина. Всего жертвами COVID-19 на Брянщине стали 14 человек.

С начала эпидемии успешно вылечились 313 человек, в том числе за минувшие сутки - 20.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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