Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянской области на 5 мая 2020 года: заразились 37 человек
По данным оперштаба на 5 мая 2020 года, за сутки в Брянской области положительные тесты на коронавирусную инфекцию сдали еще 37 человек. Теперь общее число заболевших - 1287.
За последние 24 часов специалисты провели 647 тестов.
Среди муниципалитетов самое большое количеством выявленных зараженных в Брянске (+15), Сельцо (+4) и Дятьковском районе (+9).
За сутки скончались еще двое брянцев. Это 56-летняя женщина и 79-летний мужчина. Всего жертвами COVID-19 на Брянщине стали 14 человек.
С начала эпидемии успешно вылечились 313 человек, в том числе за минувшие сутки - 20.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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