2020-05-07T11:21:53+03:00
Общество

Число забоелвших коронавирусом в Брянской области на 7 мая 2020 года составило 1442 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Брянской области на 7 мая 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Число выздоровевших увеличилось на 10 человек.Число выздоровевших увеличилось на 10 человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области число заболевших коронавирусом на 7 мая 2020 года составило 1442 человека. За сутки прирост составил 75 пациентов. 31 из них заболели в Брянске.

Впервые коронавирус выявили в Гордеевском районе. Там пока зарегистрировали один случай. Теперь заболеванием охвачены все районы Брянской области.

За все время эпидемии в регионе выполнили 19101 тестов. За последние сутки провели около 800.

За сутки диагноз сняли еще у 10 человек. Общее число выздоровевших составляет 379 пациентов. 14 брянцев врачам спасти не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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