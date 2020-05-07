Число забоелвших коронавирусом в Брянской области на 7 мая 2020 года составило 1442 человека

В Брянской области число заболевших коронавирусом на 7 мая 2020 года составило 1442 человека. За сутки прирост составил 75 пациентов. 31 из них заболели в Брянске.

Впервые коронавирус выявили в Гордеевском районе. Там пока зарегистрировали один случай. Теперь заболеванием охвачены все районы Брянской области.

За все время эпидемии в регионе выполнили 19101 тестов. За последние сутки провели около 800.

За сутки диагноз сняли еще у 10 человек. Общее число выздоровевших составляет 379 пациентов. 14 брянцев врачам спасти не удалось.

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