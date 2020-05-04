Число умерших от коронавируса в Брянской области на 4 мая 2020 года составило 12 человек

Число умерших от коронавируса в Брянской области 4 мая 2020 года выросло до 12 человек. За сутки подтвердили еще три смерти от нового заболевания. Жертвами вируса стали 59-летняя женщина и двое мужчин: 57 и 84 лет. Врачам не удалось их спасти. Они страдали хроническими заболеваниями, сообщают в оперштабе.

Некоторых умерших с подтвержденным диагнозом "коронавирус" не включают в официальную статистику. Так как причиной смерти стало другое заболевание. К тому же, смерть от коронавируса подтверждают через Минздрав, отправляя необходимые документы и отчеты. Поэтому в официальной статистике случаи появляются позже.

Напомним, в Брянской области 1250 человек заболели коронавирусом. В регионе провели 16843 теста на заболевание. 944 человека на данный момент проходят лечение. 293 - уже выздоровели.

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