2020-05-02T20:57:49+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 3 мая 2020 года: прирост заболевших пока замедлился

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 3 мая 2020 года
Мария Дедкова
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Однако в целом по России отмечается скачок заболеваемости.Однако в целом по России отмечается скачок заболеваемости.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Брянской области число заболевших коронавирусом превысило тысячу человек. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

За сутки выявили 73 новых случая. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Брянске (+42), в Сельцо (+2) и Брянском районе (+12).

Первого заболевшего обнаружили в Красногорском районе.

Теперь "чистыми" остаются только два района на юго-западе: Суражский и Гордеевский.

Хотя темпы заражения COVID-19 в Брянской области замедлились. Однако в целом по России отмечается скачок заболеваемости. За день выявили 9623 случая заражения коронавирусом.

В Новозыбкове с 1 мая начали принимать больных с коронавирусом. Под инфекционное отделение переоборудовали отдельно стоящее двухэтажное здание. Там установили дополнительные койки, к которым подвели кислород.Сюда станут привозить заболевших с юго-запада области.

Брянские чиновники вышли в рейды по магазинам и общественному транспорту. Представители власти проверяют соблюдение предписанных норм во время режима повышенной готовности. Напомним, что на майские праздники усилят контроль и сотрудники полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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