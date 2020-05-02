2020-05-02T14:32:52+03:00
Общество

Погода на май 2020 года в Брянской области: будет тепло, но дождливо

В Гидрометцентре России рассказали, какой будет погода в Брянской области мае в 2020 года
Мария Дедкова
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Дождей ожидают больше, чем обычно.Дождей ожидают больше, чем обычно.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Синоптики рассказали, какой будет погода в Брянской области в мае 2020 года. По прогнозам специалистов, в этом месяце будет тепло, но дождливо.

Как рассказала заведующая лабораторией Гирометцентра России Людмила Паршина в интервью "Российской газете", в большей части Центрального федерального округа температуры ожидаются выше климатической нормы. Для центральной России в мае характерны температуры: ночью - около плюс 10, днем - 20 градусов со знаком "плюс". Но в этом году они будут в среднем на градус выше.

Норма осадков для европейской части страны составляет 51 миллиметр. Однако в Брянской области в мае ожидают ее превышение. Подобную ситуацию прогнозируют и у наших соседей - в Курской и Смоленской областях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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