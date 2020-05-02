2020-05-02T13:17:30+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области на 2 мая 2020 года составило 261 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Брянской области на 2 мая 2020 года
Мария Дедкова
Поделиться:
В больницах по-прежнему остаются 792 человека.В больницах по-прежнему остаются 792 человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в в Брянской области на 2 мая 2020 года составило 261 человек. За одни сутки диагноз сняли сразу у 21 пациента, сообщает оперативный штаб.

По официальным данным, число умерших от коронавируса не выросло и составляет 9 человек. В больницах по-прежнему остаются 792 человека.

Их лечат в Брянской областной больнице №1, Брянском областном госпитале ветеранов войн, городских больницах №4 и №2.

1 мая открыли больницу для коронавирусных больных в Новозыбкове.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Первого заболевшего коронавирусом выявили в Красногорском районе
За сутки коронавирус обнаружили у 73 брянцев
В Брянской области число заболевших коронавирусом превысило тысячу человек
Брянцам рассказали о работе МРЭО на майские праздники
В Трубчевске 16-летний мотоциклист устроил ДТП
Началась продажа авиабилетов из Брянска в Анапу
В Жуковке и Почепе коронавирусом заразились работники хлебозаводов
В Брянске нашли погибшей пропавшую 76-летнюю пенсионерку
После майских праздников брянские школьники продолжат учиться дистанционно
Девятой умершей от коронавируса в Брянской области стала 64-летняя женщина
На месте боев 50-й Армии в Карачевском районе установили поклонный крест
Два брянских музея вошли в рейтинги самых посещаемых в России
ВТБ привлекает стратегических инвесторов в Деметра-Холдинг
Брянские росгвардейцы устроили концерт под открытым небом для девушки-инвалида
Первого заболевшего коронавирусом выявили в Жирятинском районе
Число умерших от коронавируса в Брянской области 1 мая выросло до 9
Банк ВТБ и Ассоциация корпоративных казначеев поделились с профессиональным сообществом опытом обеспечения бесперебойной работы
В Брянской области еще 88 человек заразились коронавирусом
В Брянске для дачников по утрам и вечерам пустят дополнительные автобусы
В Бежицком районе Брянска откроют альтернативный рынок