Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области на 2 мая 2020 года составило 261 человек

Число выздоровевших от коронавируса в в Брянской области на 2 мая 2020 года составило 261 человек. За одни сутки диагноз сняли сразу у 21 пациента, сообщает оперативный штаб.

По официальным данным, число умерших от коронавируса не выросло и составляет 9 человек. В больницах по-прежнему остаются 792 человека.

Их лечат в Брянской областной больнице №1, Брянском областном госпитале ветеранов войн, городских больницах №4 и №2.

1 мая открыли больницу для коронавирусных больных в Новозыбкове.

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