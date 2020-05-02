Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 2 мая 2020 года
В Брянской области оперштаб составил карту и привел статистику заболеваемости коронавирусом.
На 2 мая 2020 года в регионе зарегистрировали 1062 заболевших. За день новых случаев оказалось 73.
Теперь коронавирусом охвачены 5 городов и 24 района. "Чистыми" в Брянской области остаются Суражский и Гордеевский районы. Впервые заболевшего обнаружили в Красногорском районе.
Новые случаи COVID-19 в Брянской области 2 мая 2020 года распределились так:
- Брянск - 510 (+42)
- Сельцо - 118 (+2)
- Брянский район - 66 (+12)
- Дятьковский район - 65 (+3)
- Карачевский район - 49 (+1)
- Унечский район - 33
- Стародубский район - 30 (+2)
- Фокино - 22
- Брасовский район - 19 (+1)
- Климовский район - 13
- Клетнянский район - 12
- Дубровский район - 11
- Комаричский район - 11
- Суземский район - 11 (+2)
- Трубчевский район - 11 (+2)
- Погарский район - 10
- Мглинский район - 10
- Клинцы - 10 (+3)
- Севский район - 9
- Жуковский район - 9
- Новозыбков - 6
- Выгоничский район - 6
- Почепский район - 6 (+1)
- Клинцовский район - 5
- Злынковский район - 4 (+1)
- Навлинский район - 3
- Рогнединский район - 1
- Жирятинский район - 1
- Красногорский район -1(+1)
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»