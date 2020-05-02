2020-05-02T13:03:34+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 2 мая 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику коронавируса в Брянской области на 2 мая 2020 года
Мария Дедкова
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Фото: департамент здравоохранения Брянской областиФото: департамент здравоохранения Брянской области
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В Брянской области оперштаб составил карту и привел статистику заболеваемости коронавирусом.

На 2 мая 2020 года в регионе зарегистрировали 1062 заболевших. За день новых случаев оказалось 73.

Теперь коронавирусом охвачены 5 городов и 24 района. "Чистыми" в Брянской области остаются Суражский и Гордеевский районы. Впервые заболевшего обнаружили в Красногорском районе.

Новые случаи COVID-19 в Брянской области 2 мая 2020 года распределились так:

- Брянск - 510 (+42)

- Сельцо - 118 (+2)

- Брянский район - 66 (+12)

- Дятьковский район - 65 (+3)

- Карачевский район - 49 (+1)

- Унечский район - 33

- Стародубский район - 30 (+2)

- Фокино - 22

- Брасовский район - 19 (+1)

- Климовский район - 13

- Клетнянский район - 12

- Дубровский район - 11

- Комаричский район - 11

- Суземский район - 11 (+2)

- Трубчевский район - 11 (+2)

- Погарский район - 10

- Мглинский район - 10

- Клинцы - 10 (+3)

- Севский район - 9

- Жуковский район - 9

- Новозыбков - 6

- Выгоничский район - 6

- Почепский район - 6 (+1)

- Клинцовский район - 5

- Злынковский район - 4 (+1)

- Навлинский район - 3

- Рогнединский район - 1

- Жирятинский район - 1

- Красногорский район -1(+1)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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