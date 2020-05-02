Новые случаи заражения коронавирусом в Брянской области на 2 мая 2020 года: заразились 73 человека

Число заболевших коронавирусом в Брянской области увеличилось на 73 человека. Региональный оперативный штаб опубликовал данные о новых случаях заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших отмечают среди жителей Брянска. Здесь за день выявили 42 новых случая. В Сельцо зарегистрировали только 2 новых случая. А вот в Брянском районе сразу 12.

Также новые заболевшие 2 мая появились в Дятьковском, Карачевском, Унечском, Стародубском, Брасовском,Суземском, Трубчевском, Почепском, Злынковском, Красногорском районах и Клинцах.

На текущий момент в Брянской области 1062 случая заражения коронавирусом. 9 человек скончались. За весь период из больниц выписали 261 человека, переболевшего COVID-2019.

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