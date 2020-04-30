2020-04-30T11:50:03+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 30 апреля 2020 года достигло 901 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Брянской области
Мария Дедкова
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Больше всего пациентов с COVID-19 в Брянске -434, Сельцо -113 и Дятьковском районе - 58.Больше всего пациентов с COVID-19 в Брянске -434, Сельцо -113 и Дятьковском районе - 58.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 30 апреля 2020 года достигло 901 человека. За день заболели еще 118 человек.

Больше всего пациентов с COVID-19 в Брянске -434, Сельцо -113 и Дятьковском районе - 58.

К данному моменту число выздоровевших составило 222 человека. Из больницы за день выписали 52 человека.

В регионе провели уже 13 889 тестов. За день специалисты проанализировали 957 проб.

К сожалению, 30 апреля стало известно, что еще двое брянцев с коронавирусом скончались. Течение болезни у них отягчали хронические заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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