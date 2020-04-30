Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 30 апреля 2020 года

В Брянской области составили карту и привели статистику заболеваемости коронавирусом. На 30 апреля 2020 года в регионе зарегистрировали 901 заболевших. За сутки прирост составил 118 пациентов, сообщают в оперативном штабе.

Теперь коронавирусом охвачены 5 городов и 22 района. "Чистыми" в Брянской области остаются всего 4 района: Жирятинский, Суражский, Гордеевский и Красногорский.

Итак, как распределились случаи COVID-19 в Брянской области 30 апреля 2020 года:

- Брянск - 434 (+63)

- Сельцо - 113 (+11)

- Дятьковский район - 58 (+10)

- Брянский район - 50 (+8)

- Карачевский район - 48 (+5)

- Унечский район - 27 (+2)

- Фокино - 18 (+2)

- Брасовский район - 15 (+1)

- Стародубский район - 14 (+1)

- Климовский район - 13

- Клетнянский район - 12 (+2)

- Дубровский район - 11 (+2)

- Комаричский район - 10

- Суземский район - 9 (+2)

- Трубчевский район - 9 (+2)

- Погарский район - 9 (+4)

- Севский район - 9 (+2)

- Жуковский район - 8 (+3)

- Мглинский район - 7

- Новозыбков - 6

- Почепский район - 5

- Выгоничский район - 5

- Злынковский район - 3

- Клинцовский район - 3

- Клинцы - 3

- Навлинский район - 1

- Рогнединский - 1.

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