Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 30 апреля 2020 года
В Брянской области составили карту и привели статистику заболеваемости коронавирусом. На 30 апреля 2020 года в регионе зарегистрировали 901 заболевших. За сутки прирост составил 118 пациентов, сообщают в оперативном штабе.
Теперь коронавирусом охвачены 5 городов и 22 района. "Чистыми" в Брянской области остаются всего 4 района: Жирятинский, Суражский, Гордеевский и Красногорский.
Итак, как распределились случаи COVID-19 в Брянской области 30 апреля 2020 года:
- Брянск - 434 (+63)
- Сельцо - 113 (+11)
- Дятьковский район - 58 (+10)
- Брянский район - 50 (+8)
- Карачевский район - 48 (+5)
- Унечский район - 27 (+2)
- Фокино - 18 (+2)
- Брасовский район - 15 (+1)
- Стародубский район - 14 (+1)
- Климовский район - 13
- Клетнянский район - 12 (+2)
- Дубровский район - 11 (+2)
- Комаричский район - 10
- Суземский район - 9 (+2)
- Трубчевский район - 9 (+2)
- Погарский район - 9 (+4)
- Севский район - 9 (+2)
- Жуковский район - 8 (+3)
- Мглинский район - 7
- Новозыбков - 6
- Почепский район - 5
- Выгоничский район - 5
- Злынковский район - 3
- Клинцовский район - 3
- Клинцы - 3
- Навлинский район - 1
- Рогнединский - 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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