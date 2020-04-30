Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянской области на 30 апреля 2020 года: регион поставил очередной рекорд

Количество людей с подтвержденным диагнозом коронавирус в Брянской за минувшие сутки увеличилось еще на 118 человек. Такие данные о новых случаях заражения на 30 апреля 2020 приводит региональный оперштаб.

За 24 часа в регионе зафиксировали самый большой прирост больных за все время с начала эпидемии.

Самый большой прирост в Брянске. Это 63 пациента. Новые случаи зафиксировали в Сельцо (+11), в Дятьковском районе (+10), Брянском районе (+8), в Карачевском (+5). Здесь наибольшее количество инфицированных.

Напомним, всплеск заболеваемости назвали второй волной инфицирования.По мнению специалистов, брянцы заразились от родственников, у которых побывали в гостях на Пасху.

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