Руководитель госпиталя Брянской областной больницы №1 Сергей Галаганов: "Коронавирус протекает у большинства в легкой и средней форме"

Вот уже больше месяца Брянская область борется с коронавирусной инфекцией. 29 апреля в регионе зафиксировали всплеск заболеваемости. Только за сутки в области выявили 115 новых случаев COVID-19. Общее число заразившихся составило 783 человека.

Специалисты считают, что на сегодняшний день ситуация в Брянской области, к сожалению, остается тяжелой. В регионе уже на полную мощность работают четыре стационара.

- Заболевание протекает у большинства в легкой и средней форме тяжести, - говорит руководитель госпиталя Брянской областной больницы №1 Сергей Галаганов. - Но есть и тяжелые пациенты, особенно пожилые, с сопутствующими хроническими заболеваниями. В Брянской областной больнице на сегодняшний день 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии в условиях реанимационных отделений, 13 человек - на искусственной вентиляции легких.

По словам медика, коварство вируса заключается в том, что порядка 46-48 % инфицированных не имеют симптомов. Но у 13 % заболевание протекает в крайне тяжелой форме.

При инфицировании COVID-19 в легкой форме температура может быть 37-37,5 градусов, в тяжелых случаях - 39-40 градусов. Брянцев призвали соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках, чтобы не допустить очередной вспышки коронавируса.

Руководитель госпиталя Брянской областной больницы №1 Сергей Галаганов рассказал о ситуации с коронавирусом .Видео: оперативный штаб Брянской области

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