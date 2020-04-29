Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области на 29 апреля 2020 года достигло 170 человека
Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области на 29 апреля 2020 года составило 170 человек. Всего за сутки из больниц выписали 45 пациентов. Их тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
Согласно данным регионального оперативного штаба общее число заразившихся с начала эпидемии составило 783 человека.
Напомним, специалисты называют высокими темпы выздоровления в Брянской области.
Глава региона назвал эпидситуацию управляемой. По словам Александра Богомаза, все идет по намеченному сценарию. Главная задача сегодня – не допустить резкого роста числа заболевших.
Однако глава государства подчеркнул, что пик эпидемии в России еще не пройден. Президент заявил о продлении режима всеобщей самоизоляции до 11 мая 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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