Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области на 29 апреля 2020 года достигло 170 человека

Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области на 29 апреля 2020 года составило 170 человек. Всего за сутки из больниц выписали 45 пациентов. Их тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

Согласно данным регионального оперативного штаба общее число заразившихся с начала эпидемии составило 783 человека.

Напомним, специалисты называют высокими темпы выздоровления в Брянской области.

Глава региона назвал эпидситуацию управляемой. По словам Александра Богомаза, все идет по намеченному сценарию. Главная задача сегодня – не допустить резкого роста числа заболевших.

Однако глава государства подчеркнул, что пик эпидемии в России еще не пройден. Президент заявил о продлении режима всеобщей самоизоляции до 11 мая 2020 года.

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