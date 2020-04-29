Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 29 апреля 2020 года
В Брянской области составили карту и привели статистику заболеваемости коронавирусом. На 29 апреля 2020 года в регионе зарегистрировали 783 заболевших. За сутки диагноз COVID-19 поставили 115 пациентам.
Теперь коронавирусом охвачены 5 городов и 22 района. Новый очаг, по сообщению оперативного штаба, выявили в Рогнединском районе. Там выявили первого заболевшего.
Теперь "чистыми" в Брянской области остаются всего 4 района: Жирятинский, Суражский, Гордеевский и Красногорский.
Итак, как распределились случаи COVID-19 в Брянской области 29 апреля 2020 года:
- Брянск - 371 (+52)
- Сельцо - 102
- Дятьковский район - 48 (+4)
- Карачевский район - 43 (+13)
- Брянский район - 42 (+4)
- Унечский район - 25 (+4)
- Фокино - 16 (+4)
- Брасовский район - 14 (+7)
- Климовский район - 13(+1)
- Стародубский район - 13(+7)
- Комаричский район - 10 (+1)
- Клетнянский район - 10 (+3)
- Дубровский район - 9
- Суземский район - 7
- Трубчевский район - 7 (+1)
- Почепский район - 7 (+2)
- Севский район - 7 (+3)
- Мглинский район - 7 (+4)
- Новозыбков - 6 (+1)
- Жуковский район - 5 (+1)
- Погарский район - 5
- Выгоничский район - 5 (+2)
- Злынковский район - 3
- Клинцовский район - 3
- Клинцы - 3
- Навлинский район - 1
- Рогнединский - 1 (+1).
Динамика распространения COVID-19. Фото: департамент здравоохранения Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU
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