2020-04-29T11:17:01+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 29 апреля 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику коронавируса в Брянской области на 29 апреля 2020 года
Мария Дедкова
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Фото: департамент здравоохранения Брянской областиФото: департамент здравоохранения Брянской области
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В Брянской области составили карту и привели статистику заболеваемости коронавирусом. На 29 апреля 2020 года в регионе зарегистрировали 783 заболевших. За сутки диагноз COVID-19 поставили 115 пациентам.

Теперь коронавирусом охвачены 5 городов и 22 района. Новый очаг, по сообщению оперативного штаба, выявили в Рогнединском районе. Там выявили первого заболевшего.

Теперь "чистыми" в Брянской области остаются всего 4 района: Жирятинский, Суражский, Гордеевский и Красногорский.

Итак, как распределились случаи COVID-19 в Брянской области 29 апреля 2020 года:

- Брянск - 371 (+52)

- Сельцо - 102

- Дятьковский район - 48 (+4)

- Карачевский район - 43 (+13)

- Брянский район - 42 (+4)

- Унечский район - 25 (+4)

- Фокино - 16 (+4)

- Брасовский район - 14 (+7)

- Климовский район - 13(+1)

- Стародубский район - 13(+7)

- Комаричский район - 10 (+1)

- Клетнянский район - 10 (+3)

- Дубровский район - 9

- Суземский район - 7

- Трубчевский район - 7 (+1)

- Почепский район - 7 (+2)

- Севский район - 7 (+3)

- Мглинский район - 7 (+4)

- Новозыбков - 6 (+1)

- Жуковский район - 5 (+1)

- Погарский район - 5

- Выгоничский район - 5 (+2)

- Злынковский район - 3

- Клинцовский район - 3

- Клинцы - 3

- Навлинский район - 1

- Рогнединский - 1 (+1).

Динамика распространения COVID-19. Фото: департамент здравоохранения Брянской области

Динамика распространения COVID-19. Фото: департамент здравоохранения Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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