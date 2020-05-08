2020-05-08T11:05:38+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 8 мая 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику коронавируса в Брянской области на 8 мая 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: оперативный штаб Брянской области.Фото: оперативный штаб Брянской области.
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В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 8 мая 2020 года. Число заболевших выросло до 1514 человек. За сутки подтвердили 72 новых случаев коронавируса в регионе. В Брянской области не осталось ни одного муниципального образования, где бы не было заболевших.

Как распределились новые случаи коронавируса по районам области:

Брянск - 736 (+43)

— Сельцо - 131 (+1)

— Дятьковский район - 97 (+6)

— Брянский район - 86 (+3)

— Карачевский район - 73 (+3)

— Унечский район - 37 (+1)

— Стародубский район - 37 (+2)

Фокино - 34 (+1)

— Брасовский район - 29 (+1)

— Трубчевский район - 26

— Комаричский район - 19 (+1)

— Мглинский район - 18

Клинцы - 18 (+2)

— Жуковский район - 18 (+2)

— Клетнянский район - 18 (+3)

— Климовский район - 16

— Дубровский район - 14

— Погарский район - 13

— Суземский район - 13 (+1)

— Севский район - 13 (+1)

— Почепский район - 11 (+1)

Новозыбков - 10

— Клинцовский район - 9

— Выгоничский район - 8

— Навлинский район - 8

— Красногорский район - 6

— Суражский район - 5

— Злынковский район - 4

— Рогнединский район - 4

— Жирятинский район - 2

— Гордеевский - 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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