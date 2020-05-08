Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 8 мая 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 8 мая 2020 года. Число заболевших выросло до 1514 человек. За сутки подтвердили 72 новых случаев коронавируса в регионе. В Брянской области не осталось ни одного муниципального образования, где бы не было заболевших.
Как распределились новые случаи коронавируса по районам области:
— Брянск - 736 (+43)
— Сельцо - 131 (+1)
— Дятьковский район - 97 (+6)
— Брянский район - 86 (+3)
— Карачевский район - 73 (+3)
— Унечский район - 37 (+1)
— Стародубский район - 37 (+2)
— Фокино - 34 (+1)
— Брасовский район - 29 (+1)
— Трубчевский район - 26
— Комаричский район - 19 (+1)
— Мглинский район - 18
— Клинцы - 18 (+2)
— Жуковский район - 18 (+2)
— Клетнянский район - 18 (+3)
— Климовский район - 16
— Дубровский район - 14
— Погарский район - 13
— Суземский район - 13 (+1)
— Севский район - 13 (+1)
— Почепский район - 11 (+1)
— Новозыбков - 10
— Клинцовский район - 9
— Выгоничский район - 8
— Навлинский район - 8
— Красногорский район - 6
— Суражский район - 5
— Злынковский район - 4
— Рогнединский район - 4
— Жирятинский район - 2
— Гордеевский - 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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