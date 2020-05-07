2020-05-07T23:14:45+03:00
Общество

Штраф за отсутствие маски в Брянске во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают

Сколько составляет и на каком основании выписывают штраф в Брянске за отсутствие маски
Марина АНТОНОВА
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Минимальное наказание за отсутствие маски - 1000 рублей.Минимальное наказание за отсутствие маски - 1000 рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянске и области с 7 мая действует масочный режим. Если до этого ношение маски скорее было рекомендательным: в магазине могли не обслужить, из общественного транспорта высадить. То теперь все по закону: изменения внесли в постановление правительства Брянской области о введении режима повышенной готовности. В нем регулируется ношение медицинской маски в общественных местах, в том числе и на улице. А также в магазинах, аптеках, общественном транспорте, в том числе и такси, на месте работы.

Жители области накануне получили предупредительные смс-сообщения от регионального МЧС о введении новых правил во время эпидемии коронавируса.

После изменений в местных законах, штрафовать нарушителей могут полицейские и чиновники, которые обладают соответствующими полномочиями. Тех, кто окажется в общественном месте без маски ждет такое же наказание, как и нарушителей режима самоизоляции. Протокол, как правило, выписывают по статье 20.6.1 административного кодекса "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Для граждан штраф по ней может составить от 1000 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей.

Кстати, с середины апреля дела по этой административной статье стали массово поступать в районные суды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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