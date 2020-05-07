Брянский губернатор Александр Богомаз: "Рост заболеваемости в регионе не превышает 7-8 процентов"

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что темпы роста заболеваемости коронавирусом в регионе последние пять дней не превышают 7-8 процентов. Это достаточно низкий показатель. В сутки фиксируют порядка 70 заболевших.

Если такие темпы сохранятся, можно приступать к снятию некоторых ограничений с 12 мая. Первыми предполагается открыть магазины с товарами народного потребления, которые занимают не больше 100 квадратных метров, сказал глава региона в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Александра Богомаза, в Брянской области развернули в пять раз больше коек для больных коронавирусом, чем положено по нормативам Минздрава. В регионе полторы тысячи мест уже принимают пациентов. К 1300 койкам подведен кислород. Еще тысяча мест будут готовы в ближайшее время. 500 резервных коек развернут в Унече.

В регионе работают 163 аппарата ИВЛ. На 6 мая к ним были подключены 21 пациент.

На 7 мая в Брянской области зарегистрировали 1442 заболевших коронавирусом. Новых случаев - 75 в сутки.

Напомним, в регионе работают все крупные промышленные предприятия. Не дают пока открыться малому бизнесу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».