Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 7 мая 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 7 мая 2020 года.
Число пациентов с COVID-19 достигло 1442 человека. За сутки заразились 75 человек. Коронавирусом охвачены 5 городов и 26 районов области. Накануне подтвердили первый случай в Суражском районе, за последние сутки заболевание выявили и в Гордеевском. Долгое время эти территории считалась «чистыми» от инфекции. В Суражском районе уже пять заболевших, в Гордеевском - пока один.
Число случаев COVID-19 в Брянской области:
— Брянск - 693 (+31)
— Сельцо - 120 (+1)
— Дятьковский район - 91 (+3)
— Брянский район - 83 (+4)
— Карачевский район - 70 (+3)
— Унечский район - 36 (+1)
— Стародубский район - 35 (+1)
— Фокино - 33 (+6)
— Брасовский район - 28 (+1)
— Трубчевский район - 26 (+6)
— Комаричский район - 18
— Мглинский район - 18 (+1)
— Клинцы - 16 (+1)
— Жуковский район - 16 (+2)
— Климовский район - 16 (+3)
— Клетнянский район - 15
— Дубровский район - 14
— Погарский район - 13
— Суземский район - 12
— Севский район - 12 (+2)
— Новозыбков - 10 (+2)
— Почепский район - 10
— Клинцовский район - 9 (+1)
— Выгоничский район - 8
— Навлинский район - 8
— Красногорский район - 6 (+1)
— Суражский район - 5 (+4)
— Злынковский район - 4
— Рогнединский район - 4
— Жирятинский район - 2
— Гордеевский - 1 (+1).
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ИСТОЧНИК KP.RU