2020-05-07T11:21:22+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 7 мая 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику коронавируса в Брянской области на 7 мая 2020 года
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: оперативный штаб Брянской области.Фото: оперативный штаб Брянской области.
Изменить размер текста:

В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 7 мая 2020 года.

Число пациентов с COVID-19 достигло 1442 человека. За сутки заразились 75 человек. Коронавирусом охвачены 5 городов и 26 районов области. Накануне подтвердили первый случай в Суражском районе, за последние сутки заболевание выявили и в Гордеевском. Долгое время эти территории считалась «чистыми» от инфекции. В Суражском районе уже пять заболевших, в Гордеевском - пока один.

Число случаев COVID-19 в Брянской области:

Брянск - 693 (+31)

— Сельцо - 120 (+1)

— Дятьковский район - 91 (+3)

— Брянский район - 83 (+4)

— Карачевский район - 70 (+3)

— Унечский район - 36 (+1)

— Стародубский район - 35 (+1)

Фокино - 33 (+6)

— Брасовский район - 28 (+1)

— Трубчевский район - 26 (+6)

— Комаричский район - 18

— Мглинский район - 18 (+1)

Клинцы - 16 (+1)

— Жуковский район - 16 (+2)

— Климовский район - 16 (+3)

— Клетнянский район - 15

— Дубровский район - 14

— Погарский район - 13

— Суземский район - 12

— Севский район - 12 (+2)

Новозыбков - 10 (+2)

— Почепский район - 10

— Клинцовский район - 9 (+1)

— Выгоничский район - 8

— Навлинский район - 8

— Красногорский район - 6 (+1)

— Суражский район - 5 (+4)

— Злынковский район - 4

— Рогнединский район - 4

— Жирятинский район - 2

— Гордеевский - 1 (+1).

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Перед глазами темнело от высокой температуры, но я все равно шла к пациентам»: 10 историй медиков, умерших из-за коронавируса
«Комсомолка» рассказывает о тех, кто до последнего боролся за человеческие жизни и о том, как развивалась смертельная болезнь у них самих
Хакеры сорвали zoom-конференцию «Неотъемлемая победа. Надо ли защищать историческую правду?»
Опрошенные Экспертным институтом социальных исследований эксперты считают, что вслед за внесением поправок в Конституцию России необходимо более активно отстаивать роль страны в борьбе с фашизмом
День памятников и исторических мест 2021: история и традиции международного праздника
«КП» рассказывает о Дне памятников и исторических мест — празднике, который призывает всех неравнодушных обратить внимание на необходимость сохранения уникальной культуры народов мира
День памяти Блаженной Матроны Московской 2020: история и традиции праздника
В православной традиции принято почитание десятков и даже сотен святых. Но есть среди них те, кого наш народ любит и почитает особо. 2 мая Православная Церковь отмечает день памяти святой Матронушки Московской
Новости 24
Центр коррекции слуха и речи "Четкий слух " предлагает скидку на покупку слуховых аппаратов!
В Дятькове до смерти забили 38-летнего спортсмена
Брянцы обсуждают масочный режим
Руководитель брянской фабрики получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Брянского чиновника Алексея Колесникова оставили под подпиской о невыезде
Брянцам показали "грязную" зону коронавирусного госпиталя в больнице №2
ВТБ запускает новую кредитную «Карту возможностей»
В Брянске дети-инвалиды остались без лекарств
Жительница Брянска получила штраф за удаленные на работе письма
ВТБ совместно с Еврейским музеем и центром толерантности открывает онлайн-платформу к 75-летию со Дня Победы
Житель Дятькова заплатит штраф из-за попытки за взятку получить водительские права
22-летнего брянца будут судить за жесткое нападение у кафе
Борис Пайкин предлагает простить нарушителей ПДД и налогового кодекса
Полсотни брянских проституток и одного сутенера поймали на нарушении самоизоляции
После 12 мая в Брянской области могут открыть магазины меньше 100 квадратных метров
В Брянской области 19 медучреждений перепрофилировали из-за коронавируса без торгов