Коронавирус в Брянской области, последние новости на 5 мая 2020 года: в Брянск из Таиланда вернулись 22 туриста

В Брянской области 5 мая 2020 года число заболевших составляет 1250 человек. За сутки диагноз подтвердился у 102 человек. За время эпидемии от коронавируса вылечились 293 человека, умерли - 12. В регионе провели 16843 теста.

Кстати, исследование на коронавирус с 7 мая станет доступно любому желающему. Тестирование начнут проводить в платной клинике. Анализ обойдется почти в 2300 рублей. Брянцев просят не приходить с симптомами ОРВИ.

В Брянск из Таиланда вернулись 22 туриста. Они, даже если заболеют коронавирусом, вряд ли серьезно повлияют на общую статистику. Особенно если будут соблюдать 14-дневный карантин после прилета. Соответствующее предписание выдадут в Роспотребнадзоре. В Брянск путешественников привезут специальным автобусным рейсом.

Стало известно, какие детские сады будут работать после майских праздников. Их осталось 10. В каждом - группа из 12 детей. Получается, всего дошкольные учреждения могут посещать около 120 ребят.

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