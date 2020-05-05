2020-05-04T21:09:54+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 5 мая 2020 года: в Брянск из Таиланда вернулись 22 туриста

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 5 мая 2020 года
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: vk.com, Международный аэропорт Брянск".Фото: vk.com, Международный аэропорт Брянск".
Изменить размер текста:

В Брянской области 5 мая 2020 года число заболевших составляет 1250 человек. За сутки диагноз подтвердился у 102 человек. За время эпидемии от коронавируса вылечились 293 человека, умерли - 12. В регионе провели 16843 теста.

Кстати, исследование на коронавирус с 7 мая станет доступно любому желающему. Тестирование начнут проводить в платной клинике. Анализ обойдется почти в 2300 рублей. Брянцев просят не приходить с симптомами ОРВИ.

В Брянск из Таиланда вернулись 22 туриста. Они, даже если заболеют коронавирусом, вряд ли серьезно повлияют на общую статистику. Особенно если будут соблюдать 14-дневный карантин после прилета. Соответствующее предписание выдадут в Роспотребнадзоре. В Брянск путешественников привезут специальным автобусным рейсом.

Стало известно, какие детские сады будут работать после майских праздников. Их осталось 10. В каждом - группа из 12 детей. Получается, всего дошкольные учреждения могут посещать около 120 ребят.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Шифруемся, как шпионы, а клиентки разносят сплетни": откровения парикмахера на самоизоляции
Мастерица из Самары рассказала, какие капризы появились у клиенток, как часто ее коллеги меняют маски и как не сойти с ума от откровений адептов теории коронавирусного заговора
Новости 24
В Бежице легковушка провалилась в яму
В Брянске проверили автобусы и маршрутки в поисках нарушителей самоизоляции
Брянским врачам скорой помощи передали наборы к чаю
В Брянске ограничат движение на мосту через Болву
В Брянске вновь попал на видео потоп у Бежицкого рынка
В Брянскую область вернутся 22 туриста из Таиланда
В Брянске с 7 мая можно будет сделать платный анализ на коронавирус
В Брянске коронавирус подтвердили у 47 человек за сутки
В Брянской области еще три человека умерли от коронавируса
В Брянской области еще 102 человека заболели коронавирусом
Трое жителей Брянска вынесли продукты из супермаркета в Володарском районе
Двое жителей Ноовзыбкова привезли коронавиурс из Москвы
В Орле скончался брянский политик Ефим Вельковский
Жуковский приют проверили на соблюдение режима самоизоляции
В Брянской области потушили семь травяных палов за сутки
В Брянской области наступило время считать соловьев
В Брянске ученики «Кванториума» спроектировали средство защиты для медиков
Брянская область вышла на 8 место по числу победивших COVID-19
В Унече мотоциклист сломал ключицу в ДТП
За сутки коронавирус подтвердили у 86 брянцев
В Брянске собирают средства на лечение 21-летнего волонтера
Авиарейсы из Брянска в Симферополь запустят в июне
В дятьковских магазинах пообещали бесплатно выдавать маски
В брянских автобусах проверили соблюдение мер предосторожности
В Локте заметили черного аиста
В Брянской области продлили ограничения на посещение лесов
В Новозыбкове открыли коронавирусный госпиталь