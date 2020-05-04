В Брянске будут работать 10 дежурных групп в детских садах
После майских праздников в Брянске будут работать 10 дежурных групп в детских садах. Документ со списком работающих дошкольных учреждений появился на сайте управления образования Брянской горадминистрации. Они будут функционировать до 29 мая.
Группы смогут посещать 120 детей, так как в каждой может быть не больше 12 человек. Всем малышам меряют температуру при поступлении. С признаками вирусной инфекции ребят не принимают в сад.
Дежурные группы предназначены, в первую очередь, для тех, кто не может оставить работу – это медики, полицейские, спасатели, работники общественного транспорта. Но в Брянске разрешили работать многим предприятиям. Остальным, судя по всему, придется оставлять детей с бабушками и дедушками, которые входят в группу риска по коронавирусу.
Кстати, такие группы могут открыть и для начальной школы.
Детские сады, в которых будут работать дежурные группы:
Советский район:
- №74 «Рябинка»
- №115 «Ладушки»
- №150 «Юбилейный»
Бежицкий район:
- №60 «Теремок»
- №65 «Василек»
- №88 «Сказка»
Володарский район:
- №114 «Чебурашка»
- №166 «Светлячок»
Фокинский район:
- №42 «Пингвиненок»
- №138 «Песенка»
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ИСТОЧНИК KP.RU