После майских праздников в Брянске будут работать 10 дежурных групп в детских садах. Документ со списком работающих дошкольных учреждений появился на сайте управления образования Брянской горадминистрации. Они будут функционировать до 29 мая.

Группы смогут посещать 120 детей, так как в каждой может быть не больше 12 человек. Всем малышам меряют температуру при поступлении. С признаками вирусной инфекции ребят не принимают в сад.

Дежурные группы предназначены, в первую очередь, для тех, кто не может оставить работу – это медики, полицейские, спасатели, работники общественного транспорта. Но в Брянске разрешили работать многим предприятиям. Остальным, судя по всему, придется оставлять детей с бабушками и дедушками, которые входят в группу риска по коронавирусу.

Кстати, такие группы могут открыть и для начальной школы.

Детские сады, в которых будут работать дежурные группы:

Советский район:

- №74 «Рябинка»

- №115 «Ладушки»

- №150 «Юбилейный»

Бежицкий район:

- №60 «Теремок»

- №65 «Василек»

- №88 «Сказка»

Володарский район:

- №114 «Чебурашка»

- №166 «Светлячок»

Фокинский район:

- №42 «Пингвиненок»

- №138 «Песенка»

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