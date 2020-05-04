Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 4 мая 2020 года

В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 4 мая 2020 года. Число пациентов с COVID-19 достигло 1250 человек. Коронавирусом охвачены 5 городов и 24 района области. "Чистых" от инфекции зон осталось всего две. Это Суражский и Гордеевский районы.

За сутки диагноз подтвердился у 102 человек. Вот как они распределились по районам области:

— Брянск – 611 (+47)

— Сельцо - 122 (+2)

— Дятьковский район - 75 (+8)

— Брянский район - 72 (+4)

— Карачевский район - 57 (+7)

— Унечский район – 34 (+1)

— Стародубский район – 34 (+4)

— Брасовский район - 26 (+2)

— Фокино – 24 (+2)

— Трубчевский район - 18 (+2)

— Комаричский район - 17 (+3)

— Клинцы - 15 (+4)

— Клетнянский район - 14

— Дубровский район - 14 (+2)

— Климовский район - 13

— Погарский район - 12

— Жуковский район – 12 (+3)

— Суземский район - 11

— Мглинский район - 10

— Севский район - 9

— Выгоничский район - 8 (+1)

— Почепский район - 8 (+2)

— Клинцовский район - 8 (+2)

— Новозыбков – 7 (+1)

— Навлинский район - 6 (+2)

— Злынковский район - 4

— Красногорский район - 4 (+1)

— Рогнединский район – 3 (+2)

— Жирятинский район – 2 (+1).

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