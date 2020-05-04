Число заболевших коронавирусом в Брянской области 4 мая 2020 года составило 1250 человек

Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 4 мая 2020 года составило 1250 человек. За последние сутки диагноз подтвердили у 102 человек. Для этого провели 744 анализа на коронавирус.

Больше всего инфекцией заражаются в Брянске. За сутки к общему числу прибавляется по полсотни заболевших. На 4 мая в Брянске 611 заболевших – плюс 47 новых пациентов.

Много заражений в Сельцо – 122 человека, в Дятьковском районе – 75 человек, в Брянском районе – 72 человека.

Еще три смерти от коронавируса подтвердили в регионе 4 мая. Общее число умерших составило 12 человек.

За сутки у 17 пациентов сняли диагноз «коронавирус». Их выписали из больниц и отправили домой.

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