2020-05-01T21:42:16+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 2 мая 2020 года: школы в этом учебном году не откроют

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 2 мая 2020 года
Марина АНТОНОВА
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С 12 мая вновь начнется дистанционное обучение.С 12 мая вновь начнется дистанционное обучение.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Брянская область находится на 10-м месте по количеству заболевших. В регионе зарегистрировали 989 случаев заболевания. За сутки общее количество заболевших увеличилось на 88 человек. 740 человек сейчас проходят лечение. А 240 - уже вылечились. Девять пациентов спасти не удалось.

Брянские школьники на очное обучение в классы уже не вернуться. После майских праздников с 12 мая они продолжат учиться дистанционно. Учебный год для ребят с 1-й по 8-й классы закончится 22 или 23 мая, для 10-х классов - 29 или 30 мая, для выпускников и девятиклассников - 5 июня. В детских садах продолжат работать дежурные группы на 12 человек. Такие же могут открыть в школах для начальных классов.

На трассах, которые ведут в соседние регионы, выставили санитарные посты. На них дежурят сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Они должны выдавать предписание о 14-дневной самоизоляции приезжих.

В Брянской области осталось три чистых от коронавируса района. Заболевание пока не добралось до юго-запада: в Гордиевский, Суражский и Красногорский районы.

В Почепе и Жуковке заразились сотрудники хлебокомбинатов. Смены, в которых они работали, отправили на самоизоляцию. У других сотрудников коронавирус пока не выявили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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