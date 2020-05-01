2020-05-01T20:59:39+03:00
Политика

С Первомаем брянцев поздравляет Борис Пайкин

Сегодня в России празднуется праздник Весны и Труда - День солидарности трудящихся
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: ЛДПР.Фото: ЛДПР.
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«Уважаемые жители Брянской области! Я вместе с Брянским региональным отделением ЛДПР от всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

1 мая — день, который символизирует солидарность и дружбу трудящихся людей. Это праздник единения людей, трудящихся на благо своей Родины!

Особые слова благодарности адресованы ветеранам, которые своими трудовыми успехами, талантом и мастерством прославляют нашу страну и Брянскую область!

Обычно, в этот день жители выходят на праздничные мероприятия в городе. Но, сегодня, мы все вынуждены находиться дома из-за большого риска распространения коронавирусной инфекции. В это сложное время очень важно не терять оптимизма и сил, делать жизнь лучше, чем вчера.

Желаю Вам здоровья и счастья, мира и благополучия! С праздником Весны и Труда! С 1 Мая!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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