С Первомаем брянцев поздравляет Борис Пайкин

«Уважаемые жители Брянской области! Я вместе с Брянским региональным отделением ЛДПР от всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

1 мая — день, который символизирует солидарность и дружбу трудящихся людей. Это праздник единения людей, трудящихся на благо своей Родины!

Особые слова благодарности адресованы ветеранам, которые своими трудовыми успехами, талантом и мастерством прославляют нашу страну и Брянскую область!

Обычно, в этот день жители выходят на праздничные мероприятия в городе. Но, сегодня, мы все вынуждены находиться дома из-за большого риска распространения коронавирусной инфекции. В это сложное время очень важно не терять оптимизма и сил, делать жизнь лучше, чем вчера.

Желаю Вам здоровья и счастья, мира и благополучия! С праздником Весны и Труда! С 1 Мая!»