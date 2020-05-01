Учебный год для большинства брянских школьников закончится 22 мая. Это касается учеников с 1 по 8 классы. Если ребята учатся не пять, в шесть дней в неделю, тогда последний учебный день у них будет 23 мая. Соотвествующий приказ подписала директор департамента образования и науки Брянской области Елена Егорова 30 апреля.

Для десятиклассников учебный год закончится 29 или 30 мая по пятидневной неделе и шестидневной соотвественно. Девятиклассники и одиннадцатиклассники будут учиться до 5 июня.

Школьники выйдут вновь на дистанционное обучение после майских праздников с 12 мая. В начальных классах могут организовать дежурные группы не больше 12 человек, если это необходимо родителям.

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