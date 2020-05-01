На границах Брянской области на майских праздниках будут дежурить полицейские
На границах Брянской области на майских праздниках будут дежурить полицейские и сотрудники Роспотребнадзора. Все приехавшие из других регионов должны соблюдать 14-дневный карантин. Соответствующие предписания выдадут санитарные врачи.
Посты выставят на шести трассах региона:
- 335-й километр трассы М-3 «Украина» на границе с Калужской областью
- 76-й километр дороги Р-120 «Орел-Смоленск» на границе с Орловской областью
- 221-й километр трассы Р-120 на границе со Смоленской областью
- село Азаричи Злынковского района – граница с Белоруссией
- 495-й километр трассы М-3 «Украина» - граница с Курской областью
- 39-й километр дороги «Брянск-Дятьково» - граница с Калужской областью.
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ИСТОЧНИК KP.RU