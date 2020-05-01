2020-05-01T12:26:49+03:00
Общество

На границах Брянской области на майских праздниках будут дежурить полицейские

Посты выставят на шести трассах
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
Изменить размер текста:

На границах Брянской области на майских праздниках будут дежурить полицейские и сотрудники Роспотребнадзора. Все приехавшие из других регионов должны соблюдать 14-дневный карантин. Соответствующие предписания выдадут санитарные врачи.

Посты выставят на шести трассах региона:

- 335-й километр трассы М-3 «Украина» на границе с Калужской областью

- 76-й километр дороги Р-120 «Орел-Смоленск» на границе с Орловской областью

- 221-й километр трассы Р-120 на границе со Смоленской областью

- село Азаричи Злынковского района – граница с Белоруссией

- 495-й километр трассы М-3 «Украина» - граница с Курской областью

- 39-й километр дороги «Брянск-Дятьково» - граница с Калужской областью.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Блондинку принесли в жертву»: почему уволили начальницу новосибирских участковых после сообщений в WhatsApp
Елена Устинова приказала штрафовать нарушителей самоизоляции и поставила участковым минимальный план. А теперь в МВД сообщили, что майора решили уволить
Посол России в Беларуси: «Рад работать в Минске, где в 30-х мой дед служил инженером на «Беларускай чыгунке»…»
Ровно год назад, 30 апреля, Дмитрий Мезенцев был назначен послом. Мы побеседовали с Дмитрием Федоровичем об отношениях между странами и узнали, где он успел побывать и что увидеть за это время в Беларуси
Новости 24