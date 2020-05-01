Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 1 мая 2020 года
В Брянской области составили карту и привели статистику заболеваемости коронавирусом. На 1 мая 2020 года в регионе зарегистрировали 989 заболевших. За сутки диагноз поставили еще 88 пациентам, сообщают в оперативном штабе. При этом провели 630 тестов.
Теперь коронавирусом охвачены 5 городов и 23 района. "Чистыми" в Брянской области остаются всего 3 района: Суражский, Гордеевский и Красногорский. 1 мая впервые коронавирус зарегистрировали в Жирятинском районе.
Новые случаи COVID-19 в Брянской области 1 мая 2020 года по районам:
- Брянск - 468 (+34)
- Сельцо - 116 (+3)
- Дятьковский район - 62 (+4)
- Брянский район - 54 (+4)
- Карачевский район - 48
- Унечский район - 33 (+6)
- Фокино - 22 (+4)
- Стародубский район - 28 (+14)
- Брасовский район - 18 (+3)
- Климовский район - 13
- Клетнянский район - 12
- Дубровский район - 11
- Комаричский район - 11 (+1)
- Погарский район - 10 (+1)
- Мглинский район - 10 (+3)
- Суземский район - 9
- Трубчевский район - 9
- Севский район - 9
- Жуковский район - 9 (+1)
- Клинцы - 7 (+4)
- Новозыбков - 6
- Выгоничский район - 6 (+1)
- Почепский район - 5
- Клинцовский район - 5 (+2)
- Злынковский район - 3
- Навлинский район - 3 (+2)
- Рогнединский - 1
- Жирятинский - 1 (+1).
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ИСТОЧНИК KP.RU