2020-05-01T11:00:37+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 1 мая 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику коронавируса в Брянской области на 1 мая 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: оперативный штаб Брянской области.Фото: оперативный штаб Брянской области.
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В Брянской области составили карту и привели статистику заболеваемости коронавирусом. На 1 мая 2020 года в регионе зарегистрировали 989 заболевших. За сутки диагноз поставили еще 88 пациентам, сообщают в оперативном штабе. При этом провели 630 тестов.

Теперь коронавирусом охвачены 5 городов и 23 района. "Чистыми" в Брянской области остаются всего 3 района: Суражский, Гордеевский и Красногорский. 1 мая впервые коронавирус зарегистрировали в Жирятинском районе.

Новые случаи COVID-19 в Брянской области 1 мая 2020 года по районам:

- Брянск - 468 (+34)

- Сельцо - 116 (+3)

- Дятьковский район - 62 (+4)

- Брянский район - 54 (+4)

- Карачевский район - 48

- Унечский район - 33 (+6)

- Фокино - 22 (+4)

- Стародубский район - 28 (+14)

- Брасовский район - 18 (+3)

- Климовский район - 13

- Клетнянский район - 12

- Дубровский район - 11

- Комаричский район - 11 (+1)

- Погарский район - 10 (+1)

- Мглинский район - 10 (+3)

- Суземский район - 9

- Трубчевский район - 9

- Севский район - 9

- Жуковский район - 9 (+1)

- Клинцы - 7 (+4)

- Новозыбков - 6

- Выгоничский район - 6 (+1)

- Почепский район - 5

- Клинцовский район - 5 (+2)

- Злынковский район - 3

- Навлинский район - 3 (+2)

- Рогнединский - 1

- Жирятинский - 1 (+1).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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