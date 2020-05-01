Число заболевших коронавирусом в Брянской области 1 мая 2020 года выросло до 989 человек. За сутки диагноз подтвердили у 88 человек, сообщают в оперштабе.

За сутки сделали 630 тестов. День назад провели почти тысячу исследований на коронавирус.

Впервые коронавирус выявили в Жирятинском районе. Теперь чистыми от болезни остаются три района на юго-западе области: Гордиевский, Суражский и Красногорский.

Еще один человек умер от коронавируса. Всего в регионе скончались девять пациентов от COVID-19. Выздоровели к 1 мая 240 человек.

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