2020-05-01T10:47:23+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Брянской области 1 мая 2020 года выросло до 989 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Брянской области 1 мая 2020 года
Марина АНТОНОВА
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За сутки заразились 88 человек.За сутки заразились 88 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Число заболевших коронавирусом в Брянской области 1 мая 2020 года выросло до 989 человек. За сутки диагноз подтвердили у 88 человек, сообщают в оперштабе.

За сутки сделали 630 тестов. День назад провели почти тысячу исследований на коронавирус.

Впервые коронавирус выявили в Жирятинском районе. Теперь чистыми от болезни остаются три района на юго-западе области: Гордиевский, Суражский и Красногорский.

Еще один человек умер от коронавируса. Всего в регионе скончались девять пациентов от COVID-19. Выздоровели к 1 мая 240 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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