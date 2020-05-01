Коронавирус в Брянской области, последние новости на 1 мая 2020 года: на майские праздники разрешили поездки на дачу

В Брянской области продолжает увеличиваться количество заболевших. За сутки зарегистрировали 118 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся составляет 901 человек. За один день провели почти тысячу тестов на COVID-19. 222 человека выздоровели после коронавируса. Жизнь восьми брянцев спасти не удалось.

В Брянской области продлили режим самоизоляции до 11 мая. Она не такая строгая. Брянцам разрешили ездить на дачу. На личном автомобиле - без ограничений. На общественном транспорте - по 20 человек в салоне автобуса. Общественный транспорт на майских праздниках будет ходить в опресненные часы: с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 22.00. Зато количество автобусов увеличат, чтобы не создавать массового скопления людей.

Брянцам можно также посещать магазины, которым разрешили работать. Недавно, это коснулось, например, строительных магазинов. Пойти туда за покупками можно.

Но на майских праздниках усилят наряды полиции в городе. Выходить из дома можно толково уважительной причине. В остальных случаях полицейские попросят вернуться домой.

С 6 по 8 мая в Брянской области не будут работать налоговые. Заявления и обращения можно будет оставить в тамбуре на входе.

6 мая в Брянске заканчивается отопительный сезон, который в этом году из-за коронавируса продлили.

В регионе продолжают развертывать койки для больных коронавирусом. Порядка 500 мест появится в Унеча. Они пока будут в резерве.

На борьбу с коронавирусом уже потратили около 910 миллионов рублей.

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