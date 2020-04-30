На онлайн-хакатон VirusHack зарегистрировались больше 5 000 участников

С 13 по 30 апреля на участие в онлайн-хакатоне «Ростелекома» VirusHack зарегистрировались более 5 000 специалистов, обладающих компетенциями в цифровых и информационных технологиях. Наибольшее количество заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ростовской области и Краснодарского края. От Брянской области зарегистрировалось 17 участников.

Онлайн-хакатон VirusHack пройдет 3–5 мая. Это первое масштабное мероприятие по поиску инновационных решений для человека, бизнеса и государства, которые помогут адаптироваться к новым реалиям. Стратегические партнеры VirusHack — ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

«VirusHack — это уникальная возможность для талантливых команд помочь людям, бизнесу и стране как в новой непривычной ситуации, так и после ее завершения. Мы ожидаем от участников интересных технологических решений для новой реальности и свежего взгляда на жизнь в изменившемся мире. Команды, представившие успешные решения, получат возможность реального внедрения сервисов в крупных компаниях страны», — отметил первый заместитель генерального директора «Ростелеком ИТ» Леонид Новожилов.

Командам онлайн-хакатона предстоит найти решения по пяти глобальным тематическим трекам: «в четырех стенах», новая экономика, здоровье, онлайн-образование и городская среда.

Общий призовой фонд хакатона составляет 2 500 000 рублей. Победители также смогут реализовать свой проект в крупнейших компаниях страны.

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