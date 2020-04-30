Число умерших от коронавиурса в Брянской области 30 апреля 2020 года составило 8 человек
В Брянской области число умерших от коронавируса 30 апреля 2020 года выросло до восьми. В четверг подтвердили смерть от новой инфекции еще двух жителей области. Это 63-летний мужчина и 72-летняя женщина.
По информации оперативного штаба, у пациентов были тяжелые хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. В сочетании с коронавирусной инфекцией они привели к смерти.
На 30 апреля в Брянской области подтвердили 901 случай коронавируса. За сутки число заболевших выросло на 118 человек. Больше всего заразилось жителей Брянска - 63 человека за сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU