Число умерших от коронавиурса в Брянской области 30 апреля 2020 года составило 8 человек

В Брянской области число умерших от коронавируса 30 апреля 2020 года выросло до восьми. В четверг подтвердили смерть от новой инфекции еще двух жителей области. Это 63-летний мужчина и 72-летняя женщина.

По информации оперативного штаба, у пациентов были тяжелые хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. В сочетании с коронавирусной инфекцией они привели к смерти.

На 30 апреля в Брянской области подтвердили 901 случай коронавируса. За сутки число заболевших выросло на 118 человек. Больше всего заразилось жителей Брянска - 63 человека за сутки.

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