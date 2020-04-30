Коронавирус в Брянской области, последние новости на 30 апреля 2020 года: в регионе зарегистрировали всплеск заболеваемости

В Брянской области был побит рекорд по числу зарегистрированных случаев коронавируса в сутки. За день выявили 115 новых пациентов.

По данным на 1.00 30 апреля общее число заболевших составляет 783 человека.

Всплеск заболеваемости назвали вторичным инфицированием.По мнению специалистов, сейчас выявили брянцев, заразившихся от родственников, с которыми пообщались на праздниках.

Специалисты считают, что на сегодняшний день ситуация в Брянской области, к сожалению, остается тяжелой. В регионе уже на полную мощность работают четыре стационара.

Заболевание протекает у большинства пациентов в легкой и средней форме тяжести.

Теперь "чистыми" от коронавируса остаются всего четыре района в Брянской области. Это Жирятинский, Суражский, Гордиевский и Красногорский районы. Первого пациента с COVID-19 выявили в Рогнединском районе.

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