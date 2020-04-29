2020-04-29T15:44:16+03:00
Общество

В Брянске на стоянке Виноградова установят камеры видеонаблюдения

Масштабный ремонт на мемориале проводят работники стальзавода
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: "Бежицкая сталь".Фото: "Бежицкая сталь".
Изменить размер текста:

Работники стальзавода в Брянске начали масштабный ремонт стоянки Виноградова. Здесь установят камеры видеонаблюдения, чтобы отбить желание у вандалов крушить землянки. Записи будут передавать правоохранителям, сообщают в пресс-службе предприятия.

Фото: "Бежицкая сталь".

Фото: "Бежицкая сталь".

С начала 2000-х годов за мемориалом следят работники стальзавода. Они облагораживают стоянку к праздникам и следят за порядком в течение года. Этой весной в памятное место наведались вандалы. В печке валялись пустые бутылки, землянки были повреждены, мусор вокруг... А впереди - 75 лет со Дня Победы.

Фото: "Бежицкая сталь".

Фото: "Бежицкая сталь".

Партизанский отряд имени Александра Виноградова в основном состоял из рабочих заводов "Красный Профинтерн" и фасонолитейного Орджоникидзеградского сталелитейного завода. Предприятие хранит память о сталелитейщиках, которые в годы Великой Отечественной войны трудились в тылу в эвакуации, сражались на фронтах, боролись с захватчиками в партизанских отрядах. Стоянка Виноградова и землянка роты сталелитейщиков - значимое место для работников завода.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Брянским пожарным вручили ключи от новой спецтехники
Почти 11 тысяч брянских семей получили выплаты на детей до трех лет
Брянский миллиардер пожертвовал миллион евро коронавирусной больнице на Кипре
В Новозыбкове нашли тело мужчины, погибшего 40 лет тому назад
В Брянске арендаторов муниципального имущества освободят от платежей
На Литейном мосту в Брянске начнут укладывать балки
По факту лесного пожара в Злынковском районе завели уголовное дело
ГК ВТБ Лизинг в первом квартале нарастил чистую прибыль на треть
В отключении воды в брянском селе обвинили чиновников
Под суд за взятку пойдет замдиректора Брянского строительного колледжа
Чистыми от коронавируса остаются четыре района Брянской области
Брянский музей подготовил виртуальную лекцию о военных художниках
ВТБ предупреждает об активизации «мошенников-домушников»
В Брянской области акция "Бессмертный полк" пройдет онлайн
В Брянской области осудили трех иностранцев, пытавшихся попасть в Россию
В Брянской области впервые коронавирус выявили в Рогнединском районе
В Брянске за сутки коронавирус подтвердили у 52 пациентов