В Брянске на стоянке Виноградова установят камеры видеонаблюдения

Работники стальзавода в Брянске начали масштабный ремонт стоянки Виноградова. Здесь установят камеры видеонаблюдения, чтобы отбить желание у вандалов крушить землянки. Записи будут передавать правоохранителям, сообщают в пресс-службе предприятия.

Фото: "Бежицкая сталь".

С начала 2000-х годов за мемориалом следят работники стальзавода. Они облагораживают стоянку к праздникам и следят за порядком в течение года. Этой весной в памятное место наведались вандалы. В печке валялись пустые бутылки, землянки были повреждены, мусор вокруг... А впереди - 75 лет со Дня Победы.

Фото: "Бежицкая сталь".

Партизанский отряд имени Александра Виноградова в основном состоял из рабочих заводов "Красный Профинтерн" и фасонолитейного Орджоникидзеградского сталелитейного завода. Предприятие хранит память о сталелитейщиках, которые в годы Великой Отечественной войны трудились в тылу в эвакуации, сражались на фронтах, боролись с захватчиками в партизанских отрядах. Стоянка Виноградова и землянка роты сталелитейщиков - значимое место для работников завода.

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